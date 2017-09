Bundesheer-Fahrzeuge werden in Vösendorf versteigert

30 ausgemusterte Fahrzeuge werden versteigert - © APA

Mehr als 250 Fahrzeuge, darunter über 30 ehemalige Bundesheer-Kfz, werden am Mittwoch in Vösendorf (Bezirk Mödling) versteigert. Unter den Hammer kommen bei der Dorotheum-Auktion 22 Lkw Steyr 12M18, sieben Pinzgauer (Erstzulassung im Zeitraum 1975 bis 1980), drei Puch G und zwei Mercedes Sprinter Allrad-Busse – alle in typischer Tarnfarbenlackierung.