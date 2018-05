Bundesheer bekommt wieder eine neue Struktur

Das Bundesheer wird wieder einmal reformiert. Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) hat am Mittwoch den Generalstab damit beauftragt, die Struktur des Bundesheeres neu zu planen. Damit nimmt er große Teile der von seinem Vorgänger Hans Peter Doskozil (SPÖ) initiierten Umstrukturierung wieder zurück. So werden aus vier Kommanden wieder zwei.

Die Milizverbände werden weiterhin an präsente Verbände als “militärische Heimat” angegliedert bleiben. “Es ist mir wichtig, dass sich die Bevölkerung in Katastrophenfällen voll auf unser Bundesheer verlassen kann. Mit dieser Reform können Entscheidungen schneller umgesetzt werden und es wird die Sicherheit in den Bundesländern gestärkt”, sagte Kunasek in einer Aussendung.