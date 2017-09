Bund, Länder und Kommunen beraten bei deutschem Dieselgipfel

Dazu gehören zum Beispiel eine Umstellung von Bussen und Müllwagen auf alternative Antriebe sowie bessere Angebote im öffentlichen Nahverkehr und für Radfahrer.

Mehrere Städte forderten eine stärkere finanzielle Unterstützung des Bundes. Ziel ist es, gerichtlich erzwungene Fahrverbote zu verhindern. An dem Treffen im Kanzleramt nehmen auch mehrere Ministerpräsidenten und Bundesminister teil. Vertreter der Autoindustrie waren – anders als beim Dieselgipfel Anfang August – diesmal nicht eingeladen.

Das Treffen zum Thema Dieselabgase hilft nach Einschätzung von Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt nicht gegen Fahrverbote. “Was hier beschlossen wird, sind Investitionen für die Kommunen. Die sind mittelfristig, die sind langfristig, die werden kein Fahrverbot verhindern.”

Nötig seien kurzfristige Nachrüstungen von Diesel-Pkw, die verbindlich und nachprüfbar sein müssten, sagte die Fraktionschefin der Grünen im Deutschen Bundestag am Montag vor dem Bundeskanzleramt in Berlin.

Grünen-Chef Cem Özdemir macht den Ausstieg aus der Nutzung des Verbrennungsmotors weiter zur Bedingung für eine mögliche Regierungsbeteiligung seiner Partei nach der deutschen Bundestagswahl. “Ohne dass wir den Einstieg in den Ausstieg aus emissionsbetriebener Mobilität machen, können wir nicht in eine Koalition gehen”, sagte er am Montag auf dem Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg.

Jüngst hatte CSU-Chef Horst Seehofer signalisiert, dass er sich unter anderem wegen des Streits um die Zukunft der Verbrennungsmotoren keine Koalition mit den Grünen vorstellen könne. “Horst Seehofer redet viel, wenn der Tag lang ist. Er schafft es ja auch, an einem Tag drei verschiedene Positionen zum Thema Obergrenze zu sagen”, erklärte Özdemir.

Deutschlands Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) forderte vor dem Spitzengespräch konkrete Ergebnisse. “Es darf kein Showtermin werden, dazu ist das Thema zu wichtig”, sagte sie der “Rhein-Neckar-Zeitung” vom Montag. Sie finde es gut, dass sich jetzt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) des Themas annehme, fügte Hendricks hinzu.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte dem “Tagesspiegel” vom Montag, es sei Sache von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), die auf dem Dieselgipfel Anfang August zugesagten Bundesmittel von 250 Mio. Euro “tatsächlich noch im Haushaltsjahr bereitzustellen”. Aus dieser Zusage kämen die beiden Politiker “nicht wieder raus”.

Bund und Autohersteller hatten Anfang August vereinbart, je 250 Mio. Euro in den Fonds einzuzahlen. Mit den Geldern sollen Kommunen, die besonders stark von Stickoxid-Emissionen betroffen sind, etwa die Infrastruktur für E-Mobilität verbessern und öffentliche Nahverkehrsangebote attraktiver machen. Die Kommunen forderten am Wochenende mehr Geld – Medienberichten zufolge könnte der Umfang des Fonds verdoppelt werden, wenn sich auch die Länder finanziell beteiligen.

