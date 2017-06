Bumm-Tschak-Bumm Bumm-Tschak

Solisten und Ensembles werden morgen Freitag, den 23. Juni in der Klostertalhalle ihren großen Auftritt haben. Die Musikschule Klostertal unter der Leitung von Direktor Manfred Vonbank lädt zum diesjährigen Schlusskonzert. In den vergangenen Wochen fanden die Vorspiele der einzelnen Instrumentalklassen statt und die Musikschüler von ganz klein bis erwachsen hatten die Möglichkeit in einem kleineren Rahmen ihr Gelerntes zu präsentieren. So vor kurzem auch die Schlagzeugklasse, die bereits beim Vorspiel, sehr professionell auftraten. Nun folgt der Höhepunkt jedes Musikschuljahres. Vor großem Publikum wird morgen Freitag um 18.30 Uhr in der Klostertalhalle aufgespielt. Die Musikschülerinnen und –schüler freuen sich auf zahlreichen Besuch.