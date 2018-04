BuLu zum vierten Mal mit dem Green Brands Award ausgezeichnet

Buchdruckerei Lustenau lud zur feierlichen Übergabe.

Lustenau. Letzte Woche wurde der Buchdruckerei Lustenau (BuLu) als erstem Unternehmen österreichweit zum vierten Mal in Folge der Green Brands Award verliehen. Die feierliche Überreichung der Urkunde erfolgte durch Norbert Lux von der Organisation Green Brands an Mag. Christine Schwarz-Fuchs, Geschäftsführerin der BuLu. Der ebenfalls anwesende Lustenauer Bürgermeister Dr. Kurt Fischer überbrachte seine Glückwünsche und hob die zahlreichen Bemühungen der BuLu im Bereich Umweltschutz hervor.

Die Buchdruckerei Lustenau setzt seit vielen Jahren Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit und ist bemüht, die positive Entwicklung weiter voranzutreiben. Norbert Lux von Green Brands betonte vor allem die – trotz des bereits sehr hohen Niveaus – ständigen weiteren Steigerungen und Verbesserungen im Bereich Umweltschutz. So werden etwa die Büroräume mittlerweile komplett mit der Abwärme der Druckmaschinen beheizt. Außerdem wird auch die Abwärme der Kompressoren in das Heizsystem der BuLu eingespeist, wodurch die BuLu inzwischen fast gar nicht mehr auf fossile Energieträger angewiesen ist.

Die Ideen und das Engagement für weitere Verbesserungen im Umweltbereich kommen größtenteils von den Mitarbeitern der Buchdruckerei Lustenau, hauptsächlich vom eigens eingesetzten Umwelt-Team. In Kooperation mit externen Handwerkern und Elektrikern wird laufend geprüft, welche weiteren Schritte umgesetzt werden könnten. Die umweltfreundliche Produktion und effiziente Ressourcennutzung ist bereits seit vielen Jahren Teil der Unternehmensphilosophie der Buchdruckerei Lustenau.

Was ist Green Brands?

Green Brands ist eine internationale, unabhängige und selbständige Brand-Marketing-Organisation mit Hauptsitz auf der „grünen Insel“ Irland. Mit der Auszeichnung werden „grüne“ Marken des täglichen Lebens geehrt, die auf das zunehmende Bewusstsein der Bevölkerung für mehr Nachhaltigkeit, Umweltschutz und gesunden Lebensstil reagieren bzw. von Beginn an so ausgerichtet sind. Green Brands Unternehmen können sich nicht dafür bewerben, sondern werden dafür aufgrund ihres Umweltengagements nominiert. Die nominierten Unternehmen durchlaufen einen Validierungsprozess, in dem die Umweltschutzmaßnahmen überprüft werden. Green Brands zeichnen sich u.a. durch folgende ökologischen und nachhaltigen Geschäftsentscheidungen aus: Energieeinsparung, Reduzierung bzw. Vermeidung des CO2-Ausstoßes und des Ausstoßes anderer umweltschädlicher Substanzen, Reduzierung und Vermeidung von Abfall, Schutz und Einsparung natürlicher Ressourcen, Reinhaltung und Schutz natürlicher Lebensräume und vieles mehr.