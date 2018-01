Bulldogs verpassen trotz Sieg die Top 6

Der Dornbirner EC feierte im Heimspiel gegen den KAC einen knappen 3:2-Sieg nach Verlängerung. Da Zagreb gegen Znojmo ebenfalls siegreich blieb, gelang der Sprung unter die Top 6 nicht.

Spannung bis zum Schluss

Kurz nach der Pause gelang Sylvester nach einem Gestocher vor dem KAC-Tor das 2:0. Die Gäste gaben jedoch nicht auf und kamen in der 45. Minute durch Neal zum Anschlusstreffer. Nachdem Ban dann gleich zweimal das 3:1 verpasste, gelang Stefan Geier der Ausgleich für den KAC. Da Fraser kurz vor Spielende an der Stange scheiterte, ging es in die Verlängerung. Dort erzielte Caruso in Unterzahl in der 61. Minute der Siegtreffer. Da Zagreb bei Znojmo (5:2) aber ebenfalls siegreich blieb, beendeten die Bulldogs den Grunddurchgang auf dem siebten Rang.