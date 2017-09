Bulldogs testen gegen NLA-Klub

Neuzugang: Ziga Pance von den Bulldogs - © GEPA

Am Freitag (19 Uhr) gastieren die Dornbirn Bullgogs beim Schweizer Erstligisten EHC Kloten. Die Gerneralprobe für die in einer Woche startende EBEL steht am Sonntag (20 Uhr) vor eigenem Publikum auf dem Programm.