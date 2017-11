Bulldogs stellen Spiel auf den Kopf

Nach 0:3 Rückstand zwangen die Dornbirn Bulldogs die Graz 99ers in die Overtime und unterlagen 13 Sekunden vor dem Ende durch einen Treffer von Wucher mit 4:3. Gleich morgen steigt das nächste Spiel in Zagreb (Montag, 19.15 Uhr).

Auch im zweiten Akt des Road-Trips der Vorarlberger raubten die Vorarlberger zunächst der Konkurrenz den Atem. Die offensivstarken Grazer konnten sich jedoch aus ihrer anfänglichen Schockstarre befreien und fanden mit einer Verspätung von einer knappen Viertelstunde zu ihrem Spiel. Markus Pirmann verlangte dem Dornbirner Schlussmann Rasmus Rinne seine erste Glanztat ab, ehe Graz-Kapitän Oliver Setzinger mit zwei schnellen Vorstößen aufhorchen lies. In den Schlusssekunden des ersten Drittels zitterten sich die Bulldogs über die Zeit und gingen ohne Gegentreffer zum ersten Mal in die Kabine. Die Grazer starteten mit einem Treffer von Kapitän Setzinger (21.) nach nur 27 Sekunden ihr fulminantes Mitteldrittel. Ziga Pance warf sich in einen Schuss der Grazer, bewahrte seine Bulldogs aber nur kurzzeitig vor weiteren Gegentreffern. Rechts über die Schulter fand ein Schuss von Daniel Natter (23.) den Weg in die Maschen hinter Rinne, dem die Sicht verstellt war.