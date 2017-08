Bulldogs sind bereit für mehr

Nach dem torreichen Duell mit dem ESV Kaufbeuren – die Bulldogs gewannen am Freitag auswärts 6:5 – waren am Sonntag die Cracks des EHC Freiburg zu Gast im Ländle. Die Kräfteverhältnisse auf dem Eis im Messestadion schienen zu Beginn ausgeglichen. Mit Verlauf der Partie gaben jedoch die Hausherren mehr und mehr den Ton an und gingen durch einen Treffer von Jamie Arniel (17./pp1) noch im Startdrittel verdient in Führung. Der Goalgetter der Bulldogs setzte ein Zuspiel von Dustin Sylvester entschlossen in die Maschen.

Die Hälfte ist gespielt

Im Mitteldrittel kamen die Gäste spritziger aus der Kabine und prompt gelang den Deutschen der Ausgleich. Der slowakische Legionär Roman Tomanek (23./pp1) bezwang im Powerplay DEC-Goalie Ronan Quemener. Die Hausherren ließen sich vom Gegentreffer jedoch nicht irritieren und behielten weiter die Oberhand. Im Schlussdrittel belohnte Dustin Sylvester (43./pp1) die Bulldogs per Blueliner mit dem 2:1. Dem erneuten Ausgleich – Freiburg’s Airich (50./pp1) lancierte die heiße Schlussphase – konnten die Vorarlberger entgegenwirken. Mit einem sehenswerten Alleingang stellte Brodie Reid (55.) die Zeichen auf Sieg. Den 4:2-Endstand fixierte Scott Timmins (60.), der einen Schuss von Jerome Leduc unhaltbar ablenkte.

Vier von acht Vorbereitungsspielen haben die Cracks von Dave MacQueen bereits absolviert und ab sofort nimmt die Intensität in jedem Spiel zu. Am nächsten Freitag gastieren die Vorarlberger beim DEL-Klub Ingolstadt.

Sonntag, 20. August 2017

Dornbirn Bulldogs – EHC Freiburg 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Dornbirner Messestadion, 1.190 Zuschauer

Tore:

1:0 Arniel (17./pp1)

1:1 Tomanek (23./pp1)

2:1 Sylvester (43./pp1)

2:2 Airich (50./pp1)

3:2 Reid (55.)

4:2 Timmins (60.)

Line-up Dornbirn:

Quemener – Magnan, Leduc; McMonagle, Connelly; Caruso, Vallant; Siutz, Wolf – Pance, Arniel, Grabher Meier; Sylvester, Fraser, Neubauer; Macierzynski, Timmins, Reid; Haberl Dominic, Häußle, Haberl Lucas.