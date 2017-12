Bulldogs Sehnsucht nach ersten Derby-Sieg

Im West-Derby treffen die Dornbirn Bulldogs auswärts (19.15 Uhr) auf die Innsbrucker Haie. Zwischen den Kontrahenten geht es dabei um wichtige Punkte um die begehrten Plätze in den Top 6.



Im Haifischbecken bewegen sich die Vorarlberger immer auf sehr dünnem Eis und in der Regel gingen Arniel und Co. am Ende auf Tauchstation. Dennoch können die Bulldogs in der ewigen Bilanz auf knappe Vorteile verweisen. „Seit sehr langer Zeit konnten wir in Innsbruck kein gutes Spiel mehr abliefern“, wagt Bulldogs Head Coach Dave MacQueen einen vagen Blick in die Vergangenheit. Doch alles was zählt, sei die Gegenwart. Ein voller Erfolg im West-Duell bedeutet für den Sieger elf Runden vor dem Ende der ersten Phase des Grunddurchgangs den fünften Platz in der Erste Bank Eishockey Liga-Tabelle. „Das ist eines der wichtigen Spiele in dieser Saison“, unterstreicht Stürmer Dominic Haberl die Brisanz.