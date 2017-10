Bulldogs ohne Punkte nach Wien

Den verhaltenen Saisonbeginn sowie die phasenweise aufgezeigte Stärke hatten die beiden Mannschaften gemeinsam und die Hausherren aus Székesfehérvár suchten ihren Segen in einem engagierten Beginn. Die Defensive der Vorarlberger stand jedoch sicher, und mit einer frühen Führung kamen die Bulldogs schnell auf Touren. Henrik Neubauer (4.), der zum ersten Mal in der Reihe mit Scott Timmins und Ziga Pance eingesetzt wurde, schob den Puck unmittelbar vor dem Tor nach einem Pance-Zuspiel durch die Schoner von Rajina. Erst nach dem ersten Seitenwechsel fanden die von den knapp 3000 Fans angetriebenen Cracks in die Spur.

Luttinen-Doppelpack als Unterschied

Drei Powerplay-Möglichkeiten verstrichen, ehe das starke Penalty Killing der Bulldogs im vierten Anlauf an seine Grenzen stieß. Der finnische Fehervar-Neuzugang Arttu Luttinen (38./pp1) erzielte nach einem starken Drittel den verdienten Ausgleich aus zentraler Position. Im Schlussdrittel drängten beide Mannschaften die Führung, das Spiel wog hin und her. DEC Kapitän Jamie Arniel scheiterte nach einem energischen Alleingang, praktisch im Gegenzug entschied Luttinen (56.) mit seinem zweiten Treffer die bis zum Ende offene Partie zu Gunsten der Ungarn.

Direkt nach dem Spiel übersiedelten die Vorarlberger nach Wien, wo am Samstag um 19.15 Uhr das Duell mit den Vienna Capitals auf dem Programm steht. „Wir müssen hart und simpel spielen“, erklärt Verteidiger Olivier Magnan.

ERSTE BANK EISHOCKEY LIGA:

Freitag, 06. Oktober 2017

Fehervar AV19 – Dornbirn Bulldogs 2:1 (0:1; 1:0; 1:0)

Gábor Ocskay Jr. Ice Hall, 2.965 Zuschauer

Tore:

0:1 Neubauer (4.)

1:1 Luttinen (38./pp1)

2:1 Luttinen (56.)

Line-ups:

FEHERVAR: Rajina – Manavian, Uotila; Vidmar, Harty; Daniel Szabo, Stipsicz; Jyrkkiö – Vincze, Hari, Luttinen; Lovecchio, Latendresse, Erdely; Szita, Music, Krisztian Szabo; Sarpatki, Reisz, Kocsis.

DORNBIRN: Quemener – Leduc, Magnan; Connelly, McMonagle; Vallant, Caruso; Wolf – Grabher Meier, Arniel, D’Alvise; Reid, Sylvester, Fraser; Neubauer, Timmins, Pance; Macierzynski, Häußle, Dominic Haberl.