Bulldogs-Niederlage gegen Innsbruck

Nach dem doch überraschenden Auftaktsieg bei Red Bull Salzburg ging es für die Bulldogs aus Dornbirn heute mit dem Westderby gegen Innsbruck weiter. Nach einer starken Anfangsphase, in der den Dornbirnern das gewonnene Selbstvertrauen deutlich anzumerken war, kamen die Innsbrucker besser in die Partie. Kurz vor der Pause ging es dann Schlag auf Schlag: nachdem Pance im Powerplay in der 19. Minute für die Führung der Bulldogs sorgte, gelang den Gästen noch vor der Pausensirene durch Lammers das 1:1.

Offener Schlagabtausch

Im zweiten Drittel gingen die Innsbrucker in der 23. Minute durch Spurgeon erstmals in Führung. In weiterer Folge verhinderte nur der Pfosten einen weiteren Treffer der Gäste. Auf der anderen Seite sorgte Connelly mit einem schönen Backhand-Treffer in die Kreuzecke in der 31. Minute für den 2:2-Ausgleich.

Das dritte Drittel begann für die Bulldogs perfekt – Timmins sorgte im Powerplay für die erneute Führung der Hausherren. In weiterer Folge verpassten es die Dornbirner in einer 5:3-Überzahl den nächsten Treffer nachzulegen. So blieb die Partie weiterhin spannend. Die Innsbrucker versuchten am Ende alles, um zum Ausgleich zu kommen – mit Erfolg: Wahl sorgte kurz vor Spielende für das 3:3. Die Partie ging somit in die Verlängerung. Dort sorgte Bishop in der 65. Minute für das 3:4 für die Gäste und somit für die erste Saisonniederlage der Bulldogs.