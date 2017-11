Bulldogs-Niederlage gegen den Tabellenführer

Der Dornbirner EC musste sich am heutigen Sonntagabend EBEL-Tabellenführer Vienna Capitals zu Hause mit 2:5 geschlagen geben.

Nach dem knappen Sieg am Freitag in Graz empfingen die Bulldogs Dornbirn heute den Tabellenführer Vienna Capitals in der Messehalle. Nach einem guten Start der Hausherren übernahm der Favorit aus Wien rasch das Kommando. Die Dornbirner hielten defensiv aber sehr gut dagegen und kamen kurz vor der ersten Pause durch Arniel im Powerplay zum 1:0.