Bulldogs mit Rasmus Rinne im Tor gegen HC Bozen

Die Dornbirn Bulldogs verpflichteten den finnischen Torhüter Rasmus Rinne und trennen sich vor dem heutigen Heimspiel gegen Bozen (19.15 Uhr) vom Franzosen Ronan Quemener.

Der 14. Rang in der Torhüterstatisik gab für die Verantwortlichen der Dornbirn Bulldogs den Ausschlag die Hebel auf dieser Position anzusetzen. Der Torhüter kann nicht für den schlechten Saisonstart allein verantwortlich gemacht werden, wie in der Messestadt ganz klar kommuniziert wird. „Ronan (Anm. Quemener) hatte sehr gute Partien für uns gespielt, wie den gerade gewonnenen Penalty-Krimi gegen Linz“, kommentiert Manager Alexander Kutzer den Wechsel. Dennoch hat die Clubführung am Ende auf die Statistik gehört. „Wir danken Ronan für seinen Einsatz, seine professionelle Einstellung und wünschen ihm viel Glück für die Zukunft“, so Kutzer.