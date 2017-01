Bulldogs kassieren Heimpleite gegen Graz

Für die Bulldogs aus Dornbirn ging es nach der Auftakt-Niederlage am Freitag gegen Znojmo heute zu Hause gegen die Graz 99ers schon um sehr viel. Es musste unbedingt ein Sieg her, um den Anschluss an die Spitze der Qualifikationsrunde nicht schon früh zu verlieren.

Das Spiel Begann mit einem frühen Unterzahl-Gegentreffer durch Clean in der 7. Minute denkbar schlecht. Die Hausherren erholten sich jedoch schnell und kamen nach einem perfekten Konter in der 12. Minute durch D’Alvise zum schnellen 1:1. Da die Dornbirner kurz darauf eine Überzahl ungenutzt ließen, ging es mit dem ausgeglichenen Spielstand in die erste Pause.

Grazer Doppelschlag im 2. Drittel

Im zweiten Drittel sahen die Zuseher in Dornbirn eine ausgeglichene Partie mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nachdem in der 32. Minute noch die Stange rettete, sorgte Beach mit einem Powerplay-Treffer in der 34. Minute für das 1:2. Kurze Zeit später gelang den Grazern, erneut durch Beach, sogar das 1:3 – mit diesem Spielstand ging es in die letzte Pause.

Im letzten Abschnitt drückte Dornbirn von Beginn weg auf den Anschlusstreffer. Trotz zahlreicher guter Chancen dauerte es bis zur 49. Minute, ehe Livingston das hochverdiente 2:3 gelang. Für den Bulldogs-Spieler war es der erste Treffer seit 18 torlosen Spielen. In weiterer Folge konzentrierten sich die Gäste aus Graz großteils nur noch auf die Defensive – mit Erfolg. Am Ende kassierten die Dornbirner trotz klar positivem Schuss-Verhältnis eine knappe 2:3-Niederlage. In der Tabelle der Qualifikationsrunde verloren die Bulldogs somit den Anschluss an die Top-2-Teams. Am Freitag geht es auswärts beim Villacher SV weiter.

Alle Spiele, Tore, Ergebnisse der 2. Qualifikation Runde zum Nachlesen im VOL.AT Liveticker