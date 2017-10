Bulldogs jubeln über 2. Heimsieg in Serie

Nach dem wichtigen 4:3-Heimsieg gegen den KAC, mit welchem das Tabellenende verlassen werden konnte, ging es für die Bulldogs aus Dornbirn heute mit dem Spiel gegen Red Bull Salzburg weiter. Die Gäste starteten schlecht in die Saison und stecken ebenso wie die Bulldogs im hinteren Tabellendrittel fest.

Im Spiel sorgte Hughes bereits in der 8. Minute für die Führung der Roten Bullen. Die Hausherren drehten die Partie nur kurze Zeit später innerhalb von nur drei Minuten. Nachdem Reid (12.) den Ausgleich erzielen konnte, sorgte Fraser (15.) mit einem Schuss durch die Schoner des Salzburger Torhüters für das 2:1.

Viel Tempo auch im zweiten Drittel

Im zweiten Drittel überstanden die Dornbirner gleich mehrere Unterzahl-Situationen unbeschadet. Selbst machten es die Bulldogs in der 30. Minute besser, als Arniel im Powerplay für das 3:1 sorgte. Wenige Minuten später schlugen dann jedoch auch die Salzburger im Powerplay zu – Raffl brachte mit dem 3:2 noch vor der zweiten Pause wieder Spannung in die Partie.

Die ersten zehn Minuten des Schlussdrittels waren geprägt von Strafzeiten auf beiden Seiten. Nachdem einige dieser zunächst ungenutzt blieben, sorgte Fraser in der 52. Minute in Überzahl für das 4:2. Die Salzburger versuchten jetzt nochmal alles, doch die Bulldogs legten nach – DAlvise sorgte in der 55. Minute für die endgültige Entscheidung. Das 5:3 durch Aleardi war dann nur noch Ergebnis-Kosmetik.

Am Ende jubelten die Dornbirner mit dem verdienten Erfolg gegen Salzburg über den zweiten Heimsieg innerhalb weniger Tage. Auch in der Tabelle machten die Bulldogs einen weiteren Schritt.

