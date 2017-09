Bulldogs Heimpleite in der Overtime

Nach der knappen Niederlage im ersten Heimspiel wollten die Bulldogs aus Dornbirn heute gegen Zagreb den ersten Heimsieg der Saison einfahren. Im ersten Drittel gaben jedoch die Gäste den Ton an und gingen mit einem knappen, aber verdienten 1:2 in die Pause. Der zweite Abschnitt begann für die Hausherren dann perfekt – Arniel sorgte kurz nach Wiederbeginn mit einem satten Schuss von der Blauen Linie für den Ausgleich. In weiterer Folge des zweiten Drittels sahen die Zuseher in Dornbirn eine ausgeglichene Partie, in welcher kein Team einen weiteren Treffer erzielen konnte.

Im letzten Drittel sahen die knapp 1500 Zuschauer in der Messehalle weiterhin eine enge Partie, in der der Ausgang völlig offen war. In er 53. Minute sorgte Connelly dann für die 3:2-Führung der Bulldogs, welche Zagreb aber rasch wieder ausgleichen konnte – so ging es in die Overtime.

Dort hatten die Gäste aus Zagreb das bessere Ende für sich und entschieden die Partie letztlich mit 3:4 für sich. Für die Dornbirner bedeutet diese Niederlage die zweite Heimpleite in Folge, erneut in der Overtime.