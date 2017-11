Bulldogs feiern wichtigen Heimsieg

Der Dornbirner EC feierte im Heimspiel gegen den HC Bozen einen wichtigen und verdienten 4:1-Sieg.

Im Spiel sorgte D’Alvise bereits nach gut vier Minuten für das 1:0. Die Südtiroler schlugen jedoch nur fünf Minuten später in Überzahl durch Oleksuk zurück – der erste Gegentreffer für Neo-Keeper Rinne. In einem Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Hausherren mehr in Scheibenbesitz waren, gelang Timmins kurz vor der ersten Pausensirene das 2:1.

Torhüter Rinne mit starkem Debüt

In zweiten Drittel ließen die Bulldogs bei einer 5:3 und einer 5:4 Überzahl zahlreiche Möglichkeiten liegen, bevor Fraser in der 31. Minute durch einen Powerplay-Treffer von Fraser verdient auf 3:1 erhöhte. Auf der anderen Seite wusste Rasmus Rinne bereits in seinem ersten Spiel für die Bulldogs zu überzeugen. So ging es mit dem 2-Tore-Vorsprung in die letzte Pause.