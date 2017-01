Bulldogs feiern Heimsieg gegen Fehervar

Mit dem Sieg gegen den Villacher SV tankten die Bulldogs aus Dornbirn wieder Selbstvertrauen für die restlichen Spiele der Qualifikationsrunde. Mit einem weiteren Sieg im Heimspiel gegen Fehervar wollten die Dornbirner noch einmal in den Kampf um die Playoffs eingreifen. Im ersten Drittel zeigten beide Teams dann in erster Linie starke Defensiv-Leistungen. Dies führte dazu, dass es nur wenige gute Chancen gab und torlos in die erste Pause ging.

Auch im zweiten Abschnitt neutralisierten sich die Mannschaften über weite Strecken. Nachdem zudem beide Teams Überzahl-Möglichkeiten nicht nutzen konnten, ging es mit dem 0:0 auch in die zweite Pause.

Torlos in die Verlängerung

Im letzten Abschnitt war von Beginn weg mehr Schwung in der Partie. Die Hausherren hatten, wie schon im zweiten Drittel, wieder mehr Schüsse auf das gegnerische Tor. Der Puck wollte jedoch trotz einer Druckphase zum Drittelende nicht in das Tor – so kam es folgerichtig zur Verlängerung.

Nachdem in der Verlängerung zuerst die Gäste Möglichkeiten zur Entscheidung vorfanden, sorgte Brock McBride gut drei Minuten vor Spielende für den 1:0-Siegtreffer. Mit diesen zwei Punkten rückten die Bulldogs auf den vierten Rang nach vorne. Auf den zweiten Rang, der zur Teilnahme am Playoff berechtigen würde, fehlen jedoch immer noch fünf Punkte.

