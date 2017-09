Bulldogs feiern ersten Heimsieg der Saison

Den ersten Heimsieg der Saison vor eigenem Publikum feierten die Bulldogs aus Dornbirn mit einem 4:3 (2:1,2:2,0:0) über den VSV.

Für die Vorarlberger war es auch das Ende einer fünf Spiele währenden Niederlagenserie, bei den Kärntnern war der zuletzt fünf Jahre als Kapitän bei Dornbirn tätige Nikolas Petrik im Einsatz.

Dominic Haberl erzielt in der 24. Minute zwar die 3:1-Führung für die Hausherren, doch Glenn (29./PP) und Platzer (34.) sorgten innerhalb von fünf Minuten für den Ausgleich. Timmins stellte noch im Mitteldrittel in der 37. Minute aus einem Powerplay das 4:3 her, der knappe Vorsprung hielt bis zum Schluss. Im Finish traf James Arniel 19 Sekunden vor der Sirene nicht das empty-net der Gäste, sondern nur die Stange.

Dornbirner EC – Villacher SV 4:3

2.084 Zuschauer, Tore: Reid (14./PP), Fraser (18.), Haberl (24.), Timmins (37./PP) bzw. Verlic (10.), Glenn (29./PP), Platzer (34.). Strafminuten: 6 bzw. 10

(APA)