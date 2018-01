Bulldogs Fans gingen aufs Eis

Der Fanclub 7ter Mann der Dornbirner Bulldogs nahm an einem Eisfussball Turnier in Lindau teil und belegte am Ende den guten fünften Rang.

Dornbirn Normalerweise stehen die Eishockeyfans auf der Tribüne und feuern die Bulldogs Cracks auf dem Eis lautstark an. Nun begaben sich die Hockeyaner selber aufs Eis und zeigten beim Eisfussball Turnier des Lindau Fanclub Bodensee Fighters ihr Können. Aber auch der Spaß kam an diesem Tag nicht zu Kurz.

Sieg gegen die Gastgeber