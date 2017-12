Bulldogs-Doppel: Mit weißer Weste gegen Salzburger "Bullen"

Die Dornbirn Bulldogs empfangen (19.15 Uhr) den EC Red Bull Salzburg im Dornbirner Messestadion. Davor trifft beim Happy Day Frauenabend um 16 Uhr das österreichische Damen-Nationalteam bei freiem Eintritt auf Kanada.

Ausgerechnet auswärts bei Titelaspirant Red Bull Salzburg sind die Dornbirn Bulldogs mit einem 4:3-Sieg furios in die Erste Bank Eishockey Liga-Saison gestartet. Dass dieser Erfolg jedoch keine Eintagsfliege war, bestätigten die Vorarlberger mit dem 5:3-Heimsieg gegen die Mozartstädter im Oktober. Zum Jahreswechsel kreuzen die beiden Teams erneut die Schläger. Am Samstag im Dornbirner Messestadion und am Montag in der Eisarena Salzburg. Dornbirn möchte dabei vor eigenem Publikum seine weiße Weste verteidigen und weitere wichtige Zähler sammeln. Die in der Tabelle sieben Punkte vor den Bulldogs rangierenden Bullen kommen mit einer eindrucksvollen Bilanz ins Ländle. Acht der letzten neun Spiele konnten die Cracks von Greg Poss für sich entscheiden. Die einzige Niederlage im Dezember musste Salzburg in Innsbruck, wo Dornbirn zuletzt als knapper Sieger hervorging, einstecken.