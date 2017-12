Bulldogs beenden Derby-Fluch mit Sieg in Innsbruck

Die Dornbirner Bulldogs besiegen ihren Rivalen HC TWK Innsbruck auswärts mit 2:1. Gleich am Samstag empfangen die Vorarlberger den EC Red Bull Salzburg im Dornbirner Messestadion.

Die Wichtigkeit des Westduells war beiden Mannschaften anzumerken. Nach einem vorsichtigen Start hatten die Gäste das Glück auf ihrer Seite. In einem schnellen Angriff ging Scott Timmins auf der Seite durch und prüfte Rene Swette im Tor der Haie das erste Mal. Nach dem anschließenden Bullygewinn wurde Timmins (4.) ideal von Jamie Arniel in den Slot bedient und feuerte den Puck Richtung Tor, wo dieser von HCI-Verteidiger Guimond unhaltbar ins Tor abgefälscht wurde. Die Haie erholten sich schnell von diesem Gegentreffer und versuchten vehement den Ausgleich zu erzielen. Zweimal scheiterte Andrew Yogan in aussichtsreichen Situationen am starken Dornbirner Schlussmann Rasmus Rinne.