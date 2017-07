bugo Sommer 2017 nun freitags gefeiert

Das bugo-Team

serviert offenes Bier, Guinnessbier vom Fass, kühle Sommerdrinks und Weine, und das Gastlokal Consum bietet Köstlichkeiten aus der Cateringküche an. Den Kindern stehen der bugo-Garten und Großspiele zur Verfügung.

Vier Acts im Sommer

Den Auftakt macht die East West Connection am Freitag, 14. Juli, 19 Uhr, am bugo-Platz mit Markus Kühne, Rudolf Seuhs und Peter Vigl. Sie spielen Swing, Latin & Blues. Am Freitag, 21. Juli, 19 Uhr, ist das Clunia-Quintett eingeladen. Die Göfner Musiker Hans Walser, Heini und Hubert Schmid, Bertram Sonderegger und Lukas Ess spielen beschwingte Volksmusik. Für Swing, Jazz, Funk und Soul sorgen am Freitag, 25. August, 19 Uhr, „Espresso“ (Christian und Philipp Sonderegger, David und Markus Ess). Jazz mit Eigenkompositionen haben „Vibes and Pipes“ für Freitag, 1. September, ab 19 Uhr vorbereitet. Klaus Kemmerling, Bernhard Klas und Stefan Greussing werden von Wolfgang Linder geleitet.