Buffon beendet Karriere nach WM 2018 zu “99,9 Prozent”

Buffon hatte in der Vergangenheit wiederholt betont, dass er seine Karriere nach der Weltmeisterschaft 2018 in Russland beenden werde. Der Champions-League-Titel ist einer der wenigen, der Buffon in seiner Sammlung noch fehlt. “Wenn wir die Champions League gewinnen, werde ich versuchen, auch die Club-Weltmeisterschaft und andere Trophäen zu gewinnen”, meinte der Italiener. Buffon hat bereits dreimal ein Endspiel in der Königsklasse verloren, zuletzt Anfang Juni in Cardiff gegen Real Madrid.

(APA/dpa/ag.)