Buffalo Latte – Kanadischer Würzsoßen-Milchkaffee

“Tim Hortons” ist eine bekannte kanadische Kaffeehauskette, die auch in den USA Standorte hat. Die kreativen Köpfe des Unternehmens haben sich einen unkonventionellen Geschmack ausgedacht. Die neueste Kaffee-Kreation ist mit Buffalo-Sauce gewürzt.

Diese Sauce findet sich normalerweise bei den beliebten Buffalo Chicken Wings. Bestehend aus Butter, scharfer Sauce, Ketchup, Essig, Zucker, Salz, Paprika und Zwiebeln ist die Würzsauce sauer-scharf und buttrig. Ob diese würzige Kombination wirklich zu Milchkaffee passt bleibt offen.

Laut einem Pressebericht des Unternehmens ist das Getränk “gemacht aus frisch gebrühtem Espresso, aufgeschäumter Milch, Mokka und gewagtem Buffalo-Sauce-Geschmack”. Um die Schöpfung abzurunden wird der Milchkaffee noch mit Buffalo-Gewürz bestreut.

How do you celebrate our new lattes in Buffalo, New York? With actual Buffalo-flavored lattes! Come try one from now until 10/20 while supplies last at the Tim Hortons at 3470 Main St in Buffalo, NY 14043 and at 4849 Transit Rd in Depew, NY 14214. Ein Beitrag geteilt von Tim Hortons US (@timhortonsus) am 12. Okt 2017 um 4:39 Uhr

“Wie feiert man unsere neuen Lattes in Buffalo, New York? Mit tatsächlichen Buffalo-Aroma Lattes!”, heißt es unter dem Instagram-Post, in dem die Kette ihre neueste Kreation vorstellt.

Das Kaffee-Getränk wurde eigens für die Einführung der neuen Espresso-Palette erfunden. Diese beinhaltet verschiedenste Espresso-Drinks wie Lattes, Americanos und Cappuccinos, diese sind sowohl heiß als auch kalt verfügbar. Andere Latte-Geschmacksrichtungen von “Tim Hortons” sind Karamell, Vanille, Mocha und Pumpkin Spice.

Die skurrile Kaffee-Kreation ist leider nur in Buffalo, New York, erhältlich.

(Red.)