Bürser Schüler liefen für Schule im Kashmir

Bürs. An die 200 Schülerinnen und Schüler der UNESCO Mittelschule und der Volksschule Bürs liefen für das von der Schlinser Pädagogin Cornelia Caldonazzi unterstützte Schulprojekt „Green Hill School“ im schwer zugänglichen Kashmir.

Die Schule, die sich auf 3 800 m in einem kleinen Himalayadorf in der armen Region Kashmir befindet, soll in Zukunft für rund hundert Kinder zu einer Bildungsstätte werden, die ihnen notwendiges Wissen und Fähigkeiten vermittelt sowie ihre Kreativität fördert. Unabhängig von Indien können die Jugendlichen nun mit dieser Einrichtung die genannten Ziele in ihrer wunderschönen Heimat Kashmir weiterentwickeln.