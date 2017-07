Bürgerproteste wegen Wasserknappheit auf Sizilien

Die seit Monaten andauernde Wasserknappheit auf Sizilien hat zu Protesten in Caltanissetta geführt. In der sizilianischen Stadt ist das Wasser seit Wochen stark rationiert und lediglich am Abend in den Wohnungen verfügbar. Aufgebrachte Bürger demonstrierten Samstagnachmittag gegen die chronischen Engpässe in der Wasserversorgung, die sich wegen der Dürre zuletzt noch mehr verschlechtert hätten.

Die ersatzweise Verteilung mit Tankfahrzeugen gilt als ungenügend. Viele Menschen müssen Wasser selbst kaufen. Experten haben wiederholt darauf hingewiesen, dass in Sizilien eigentlich genug Wasser für alle da wäre. Allerdings seien die Leitungen derart mangelhaft und schlecht gewartet, dass das meiste Wasser versickere. Schwere Versäumnisse der Politik sind für den akuten Wassermangel auf Sizilien mitverantwortlich. Auch die Mafia soll die Finger im Spiel haben. Medienberichten zufolge haben Mafia-Clans Wasserleitungen in Süditalien absichtlich beschädigt, um an der Versorgung durch Tankwagen zu verdienen. Italien ist derzeit mit einer starken Hitzewelle konfrontiert. Temperaturen von mehr als 40 Grad werden für diese Tage in mehreren Städten erwartet. Besonders schwül werde es in großen Städten wie Turin, Verona, Bologna oder Rom und Mailand. (APA)