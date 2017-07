Bürgermusik spielte zum Brunnenfest auf

Hohenems. An der Kreuzung Spielerstraße/Defreggerstraße ging es vergangenen Freitagabend hoch her. Die Bürgermusik hatte zum traditionellen Brunnenfest geladen. Idyllisch plätscherte das Wasser im kleinen Brunnen vor sich hin, an den Biertischen hatten zahlreiche Gäste Platz genommen, um einen musikalischen Abend zu genießen. Die Musikerfrauen kümmerten sich um das leibliche Wohl der Besucher.

Traditionen hoch halten

Wenn es in der Stadt etwas zu feiern gibt, stehen die Frauen und Männer der Bürgermusik stets mit ihren Instrumenten bereit, um den Festen einen musikalischen Rahmen zu verleihen. In vielen Proben vervollständigen die Musikanten ihr Können, feilen an neuen Stücken und geben alles, um ihr Publikum zu erfreuen. Der Abend am Brunnen war wieder einmal ein willkommener Anlass, die Blasinstrumente auszupacken und aus voller Brust zu musizieren.

Feststimmung zum Schulschluss

Am 08. und 09.Juli veranstaltet die Bürgermusik Hohenems das alljährliche Sommerfest. In diesem Jahr wird es ein ganz besonderes Fest, findet doch ein Jugendkapellentreffen mit ca. 120 mitwirkenden Jungmusikanten statt. Mit einem Umzug und viel Musik am Platz wird auch dieser Event wieder ein unvergessliches Erlebnis für alle Besucher.