Bürgermusik Hohenems hielt Rückschau

Vieles besser und manches anders machen: Die Bürgermusik zog positive Bilanz

Nach dem Gedenken an die Verstorbenen des Vereins legte die Vorstandschaft Rechenschaft über das vergangene Jahr ab. Obmann Karl-Heinz König hob die Höhepunkte bei den 24 Ausrückungen hervor. Die waren das „sehr erfolgreiche Sommerfest“ wo erstmals über 120 Jungmusiker in Jugendkapellen teilnahmen sowie das traditionelle „Cäcilienkonzert“ im November. Er dankte allen Beteiligten für die gelungenen Auftritte und würdigte das große Engagement.

Der überaus erfolgreiche Dirigent Andreas Gamper, der erst seit Mai die musikalische Verantwortung bei der Bürgermusik trägt, berichtete, dass es vielerorts Nachwuchssorgen gebe, dagegen müsste man auch in Hohenems mit aller Kraft ankämpfen: „Musikalisch mehr Neues wagen, denn mit alten Kamellen werden wir auf Dauer keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervorlocken“, so Gampers Credo. Er forderte: „Wir müssen uns bewegen und verändern, aber dabei alle an einem Strang ziehen.“ Derselben Ansicht ist auch David Beinat. Der engagierte Jugendreferent, der ebenfalls mit etlichen Veranstaltungen, wie dem Radlerball-Bowling, Teilnahme am Sandarfäscht oder dem Jugendlager zum Erfolg der Bürgermusik beitrug, ist stets bemüht mit unterschiedlichen Aktivitäten, wie der Instrumentenvorstellung in den Schulen, Tag der offenen Türe oder öffentlichen Auftritten der „Klangschmiede“, Jugendliche für die Bürgermusik zu begeistern.