Bürgermusik bot einen besonderen Hörgenuss

Mit bunten Melodien verzauberte die Bürgermusik das Hohenemser Publikum

Mit viel Schwung sowie äußerst abwechslungsreichen Tempi eröffnete die „Klangschmiede“unter der Leitung von Stefan Mathis den Konzertabend. Am Programm standen: „The Wild Westerns“, „Taylor Swift 1989“ und „Music From Hercules“ was mit tosendem Beifall beklatscht wurde.

Ähnlich verhält es sich ja auch mit der Operette “Flotte Bursche”, deren Ouvertüre Suppé aus Studentenliedern zusammenstellte und die von der Bürgermusik mit einigen überraschenden Klängen intonieret wurden. Das Musikstück wurde zwar in schöner Transparenz und großer Präzision interpretiert, jedoch fehlte ein wenig das Wuchtige in Suppés Musik. Der gefühlvolle Walzer „Traumideale“ von Julius Fučík, romantisch verliebt und zu Herzen gehend, wurde exzellent dargeboten. Der poetische Walzer erinnert in seiner Lebendigkeit und Fröhlichkeit an Walzer von Strauß oder Komzák, ist jedoch geprägt vom einzigartigen und unvergleichlichen Kompositionsstil Fučíks.