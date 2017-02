Bürgermeisterabsetzung in Hörbranz!!

Am „Gumpigen Donnerstag“, den 23.2.2017, wird um 16.00 Uhr am Hörbranzer Dorfplatz Bürgermeister Karl Hehle von seiner Herrlichkeit Prinz Thomas und ihrer Lieblichkeit Prinzessin Katja samt aufregendem Gefolge und den Hörbranzer Raubrittern unter den unverwechselbaren Klängen der Leiblachtaler Schalmeien abgesetzt und verurteilt. Ab diesem Zeitpunkt hat das amtierende Prinzenpaar den Gemeindeschlüssel und die Führung der Gemeindestube in der Hand!!

Die Faschingsgilde Hörbranz, angeführt von Prinz Thomas und Prinzessin Katja samt Gefolge, die Hörbranzer Raubritter und die Leiblachtaler Schalmeien freuen sich über die Unterstützung und den Besuch der gesamten Bevölkerung!!