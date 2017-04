Bürgermeister von Los Angeles ruft “La La Land Day” aus

Rechtzeitig zum Digital-Release des Musik-Blockbusters “La La Land” gab es für die Fans in Los Angeles eine besondere Überraschung. An der Wand eines Hochhauses seilten sich 8 Tänzer ab und ließen die Zuschauer noch einmal in die Musical-Welt des Jazzpianisten Sebastian und der aufstrebenden Schauspielerin Mia eintauchen. Dann setzte LAs Bürgermeister Eric Garcetti noch eins drauf.

“Seine Träume feiern”

“Es ist mir ein Vergnügen, ich möchte Damien Chazelle nach vorne bitten, den heutigen Tag in der Stadt Los Angeles zu ‘La La Land Day’ zu erklären. Einen Tag, an dem man seine Träume feiern, in der Nähe seines Autos sicher tanzen, vorzugsweise nicht im Verkehr, im Griffith Park daten oder sich in jemanden verlieben kann. Happy “La La Land Day” in LA.”

Mit insgesamt sieben Golden Globes und sechs Oscars gilt das Filmmusical mit Ryan Gosling und Emma Stone als der Kassenschlager des Jahres.