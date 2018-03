Bürgermeister von Tripolis in Polizeigewahrsam

Der Bürgermeister der libyschen Hauptstadt Tripolis ist nach Angaben der Justiz in Polizeigewahrsam genommen worden. Nachdem der Stadtrat mitgeteilt hatte, Bürgermeister Abdulrauf Hassan Beitelmal sei von unbekannten Bewaffneten "entführt" worden, sagte ein Vertreter der Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend, Beitemal werde von der Polizei verhört. Einen Grund nannte er nicht.

Der Stadtrat hatte zuvor mitgeteilt, der Bürgermeister sei entführt worden. Die Kidnapper seien am Mittwochabend in sein Haus eingedrungen und hätten ihn “mit Waffengewalt” verschleppt. Die Täter seien nicht bekannt und hätten zunächst keine Forderungen gestellt. Der Stadtrat forderte Libyens international anerkannte Regierung auf, sich “unverzüglich” für Beitelmals Freilassung einzusetzen.

Die UN-Mission in Libyen “verurteilte die Entführung” und warnte vor weiteren derartigen Fällen. Sie rief alle Akteure in dem Land auf, diese “beunruhigende Tendenz (zu Entführungen) in Tripolis und anderswo in Libyen klar zu verurteilen”.