Bürgermeister Schaden will trotz Anklage im Amt bleiben

Viele Reaktionen aus der Bevölkerung und aus der Politik hätten ihm in diesem Entschluss bestärkt, teilte Schaden nach rund 26 Stunden Schockstarre in einer knappen Aussendung mit. Zu den juristischen Fragen, also zur Anklage selbst, wollte sich der Stadtchef hingegen nicht äußeren. Es verbiete sich in der aktuellen Situation dazu jedes weitere Statement, erklärte Schaden, der sich bis zum heutigen Nachmittag medial nicht zur Causa geäußert hatte.

Mehr als vier Jahre nach Bekanntwerden der Finanzspekulationen des Landes Salzburgs hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft am Mittwoch Anklage gegen insgesamt sieben Personen wegen des Verdachts der Untreue erhoben. Neben Schaden und dem ehemaligen Finanzreferent des Landes, Othmar Raus (beide SPÖ), sind das der heutige Magistratsdirektor (er war damals Sekretär im Büro von Schaden), der ehemalige Leiter der Finanzabteilung des Landes, Eduard Paulus, der städtische Finanzdirektor sowie die ehemalige Budgetreferatsleiterin des Landes, Monika Rathgeber, und ihr damaliger Mitarbeiter im Referat.

In einem Nebenaspekt der Finanzcausa hatte das Land im September 2007 sechs negativ bewertete Swap-Geschäfte offenbar ohne Gegenleistung von der Stadt übernommen. Dadurch soll dem Land ein Schaden von 4,8 Millionen Euro entstanden sein. Schaden und Raus hatten die Vorwürfe in der Vergangenheit stets zurückgewiesen und die Existenz einer Vereinbarung vehement in Abrede gestellt. Nach Bekanntwerden der Anklage hatten gestern die NEOS in der Stadt von Schaden eine Ruhestellung des Amtes, das Team Stronach eine Beurlaubung und die Stadt-FPÖ den Rücktritt gefordert.

(APA)