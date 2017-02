Bürgermeister-Absetzung in Lochau: Jetzt regiert die „RATvonHOFEN“-Zunft

Im Gemeindeamt kurzerhand entmachtet, wurden Bürgermeister Michael Simma, Vizebürgermeister Christophorus Schmid sowie die Gemeinderäte Frank Matt und Richard Faisst von den „Bäumler Seeteufel“, den „Rittern und Burgfrauen“ vom Berg, den „Hofer Schlossgeistern“ und der „Pfütza-Pfiefa“-Guggenmusik Lochau danach in die Festhalle zur Verurteilung abgeführt. Dort wartete schon das närrische Volk auf die stimmungsvolle „Gerichtsverhandlung“.

Im Mittelpunkt standen die Kinder von Hofen, denn analog zur bekannten Fernsehsendung „Dingsda“ mussten die Gemeindepolitiker Begriffe zum Fasching bzw. zur Gemeindepolitik erraten. Und da die „Angeklagten“ doch einiges wussten, fielen die „Strafen“ auch nicht zu hoch aus.

Laute ORE-ORE-Rufe und viel Applaus begleiteten die „Außer Betrieb“-Setzung der „Lochauer Regierung“, der Auftritt der Hörbranzer Schalmeien sorgte für zusätzliche Unterhaltung. Die Machtübernahme war bestens gelungen, und bis zum Aschermittwoch steht die Bodenseegemeinde Lochau nun unter dem Regiment der RATvonHOFEN-Zunft.

Mehr wissen – Lochauer Faschingstermine 2017

Freitag, 17. Februar 20 Uhr

Zunftball mit der Stimmungsband „Partyjäger“ in der Festhalle – die RATvonHOFEN-Zunft lädt heuer als Veranstalter zum großen Maskenball in Lochau mit stimmungsvoller Musik und tollen Showeinlagen

Sonntag, 19. Februar, 13.30 Uhr

Lochauer Faschingsumzug: Die Bodenseegemeinde wird zum Treffpunkt der Region. Start des Umzuges ist um 13.30 Uhr in der Hörbranzer Straße. Vom Spar-Markt führt der närrische Zug mit rund 70 Gruppen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz über die Alberlochstraße und das Ortszentrum zum Schulhof. Dort sorgen ein abwechslungsreiches Kinderprogramm in der Festhalle und die Auftritte der musikalischen Gruppen in der Festarena für die ganz spezielle Faschingsstimmung.

Montag, 20. Februar, 19 Uhr

Musikschule Leiblachtal: „Faschingskonzert“ im Lochauer Pfarrheim

Donnerstag, 23. Februar, 14 Uhr

„Oldie-Faschings-Nachmittag“ der Gemeinde im Pfarrheim zugunsten der Aktion „Mitanand – Füranand z´Lochau“ mit Unterhaltung und Tanz sowie einem Kuchen- und Salat-Buffet

Freitag, 24. Februar, 15 Uhr (Bromiga Fritag)

Feuerwehr Lochau: Kaffeekränzle ab 15 Uhr sowie Blaulichtparty mit DJ Flucki ab 20 Uhr im Feuerwehrgerätehaus an der Hofriedenstraße

Montag, 27. Februar, 19 Uhr (Rosenmontag)

Hausball am Rosenmontag im Gasthaus Seibl am Oberhaggen

Dienstag, 28. Februar, 18 Uhr (Faschingsdienstag)

Lochauer Faschingszünfte und die Pfütza-Pfiefa Guggenmusik Lochau laden zum stimmungsvollen „Fasching-Kehraus“ im Sportheim Am Hoferfeld.