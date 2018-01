Bürgermeister-Absetzung: Die „Bäumler Steampunks“ übernehmen die Macht in Lochau

Lochau. Auftakt für das große Faschingsfinale in Lochau mit zahlreichen tollen Veranstaltungen und dem großen Faschingsumzug ist die „Absetzung des Bürgermeisters“ am kommenden Sonntag, 28. Jänner, um 11 Uhr 11 beim Gemeindeamt.

Die „Bäumler Steampunk – Gang of Lochau“ mit ihrem Faschingsbürgermeister Stefan Pienz übernehmen mit dem Gemeindeschlüssel die Regierungsgeschäfte in Lochau. Bürgermeister Michael Simma und die Gemeinderäte werden bei diesem närrischen Zeremoniell beim Gemeindeamt von den Faschingszünften Bäumle, Berg und dem RATvonHOFEN sowie der „Pfütza-Pfiefa“-Guggenmusik Lochau öffentlich abgesetzt und erwarten dann in der Festhalle ihre Verurteilung.

Dann regieren in der Bodenseegemeinde die Narren und laden zu den verschiedensten Veranstaltungen. Besondere Höhepunkte sind der traditionelle Zunftball am Freitag, 2. Februar, um 20 Uhr in der Festhalle, der große Lochauer Faschingsumzug am Sonntag, 4. Februar, um 13.30 Uhr, das närrische „Oldie-Mitanand-Faschingskränzle“ der Gemeinde am Donnerstag, 8. Februar, ab 14 Uhr im Pfarrheim, die Feuerwehr-Blaulicht-Party am Freitag, 9. Februar, ab 20 Uhr im Gerätehaus, der Hausball im Gasthaus Seibl am Rosenmontag, 12. Februar, ab 19 Uhr oder der stimmungsvolle „Faschings-Kehraus“ der Lochauer Faschingszünfte und der „Pfütza-Pfiefa“ Guggenmusik Lochau am Faschingsdienstag, 13. Februar, ab 18 Uhr im Sportheim Am Hoferfeld.