Bürgerforum Vorarlberg: Spritzenfunde im Kulturhauspark Dornbirn

Ein Bürgerforumsnutzer will beim Park hinter dem Kulturhaus Spuren von Drogenkonsum gefunden haben. Die Stadtpolizei bittet, diese anzuzeigen - und verweist auf das Angebot von "Ex und Hopp".

Der Park hinter dem Kulturhaus in Dornbirn dient allgemein auch als Treffpunkt und Aufenthaltsort. Laut einem Nutzer des Bürgerforums aber nicht nur von Familien, so hätte man vermehrt benutzte Spritzen gefunden . Bei einem Lokalaugenschein vor Ort konnte dies nicht bestätigt werden, Zigarettenkippen und anderer Müll zeigen jedoch dass man sich hier oft aufhält.

Auch bei der Stadtpolizei, die direkt auf der anderen Straßenseite ihre Inspektion unterhält, sind keine besondere Vorkommnisse betreffend gebrauchter Spritzen bekannt. Wer konkrete Beobachtungen dieser Art mache, solle diese unverzüglich bei der Polizei melden. Dies habe man in diesem Fall scheinbar nicht getan. “Vermutungen und Mutmaßungen helfen niemandem und können auch nicht überprüft werden”, betont Stadtsprecher Ralf Hämmerle.

Professionelle Betreuung durch “Ex und Hopp”

Die Stadtpolizei wäre durch regelmäßige Kontrollgänge natürlich auch im Kulturhauspark präsent, hinzu komme die intensive Zusammenarbeit mit “Ex und Hopp”. Diese betreue solche Personen professionell sowohl in ihren Räumlichkeiten in der Quellengasse wie auch in der Stadt selbst.