Bürgerforum Vorarlberg: Eine Lärmschutzwand vermisst, die es nie gab

Im Bregenzer Blumenegg vermisst man nach dem Bau eines Radweges neben der Bahntrasse eine scheinbar zuvor noch bestandene Lärmschutzwand. Nur, weder bei der ÖBB noch bei der Stadt weiß man von einer.

Nur, auf offizieller Seite vermisst niemand eine Lärmschutzwand. “Von Seiten der ÖBB wurde keine Lärmschutzwand ab- oder rückgebaut”, betont Bahnsprecher Christoph Gasser-Mair. Die ÖBB hätten für den Bau des Radweges Bahngrund abgetreten. Dieser sei mit Sträuchern bewachsen gewesen, welche man entfernt habe. Als Ersatz für die Pflanzen habe die ÖBB eine Abgrenzung zum Gleis gefordert, diese habe man mit dem Zaun auch umgesetzt. “Bis zur Errichtung des Radweges existierte an diese Stelle aber weder eine Lärmschutzeinrichtung noch ein Zaun”, ist er überzeugt.

Alte Lärmschutzwände wurden nicht entfernt

Auch vonseiten der Stadt weiß man nichts von einer vorher an dieser Stelle bestehenden Lärmschutzwand. Wie auch die ÖBB verweist man auf die vor vielen Jahren errichtete Lärmschutzwand im Bereich der Mehrerauerbrücke in Richtung Vorklostergasse. Diese wurde aber nicht entfernt. Beim Lokalaugenschein von VOL.AT vor Ort kann sich ebenfalls niemand an eine Lärmschutzwand erinnern. Es habe sich hier mehr um einen Lagerplatz für ÖBB-Baumaterialien gehandelt und eben starkem Böschungsbewuchs bestanden.