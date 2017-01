Bürgerforum: Neue Fußgänger- und Radlerbrücke in Lustenau

“Bei der Brücke über den Neuner handelt es sich um eine Fußgängerverbindung ins Untere Schweizer Ried”, stellt die Pressesprecher der Gemeinde Lustenau Judith Bösch das erste Missverständnis richtig. Die Brücke ist vorrangig für Spaziergänger und Wander gemacht, die auf dem kürzesten Weg von der Bahngasse ins Ried kommen möchten. Radfahrer können diese natürlich mitbenutzen, ihnen empfiehlt die Sicherheitswache das Fahrrad samt Anhänger über die Brücke zu schieben.

Missverständnis bei der Anrampung

Bürgerforum © Bürgerforum

Bei der Anrampung kam es seitens der ausführenden Firma zu einem Missverständnis. Die Anrampung wurde nicht über die volle Breite der Brücke ausgeführt. Die Gemeinde ist nun bemüht, das Problem so schnell wie möglich zu lösen. “Selbstverständlich wir die Anrampung so schnell es geht angepasst”, so Bösch.