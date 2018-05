Bürger diskutieren mit

Der erste „Gmuindsreas“ war ein großer Erfolg.

Sibratsgfäll. Die Sibratsgfäller sollen darüber informiert sein, was in ihrer Heimatgemeinde los ist, welche Projekte geplant sind oder bereits umgesetzt wurden und welche Themen die Gemeindeverantwortlichen aktuell beschäftigen. Aus diesem Grund hatte Bürgermeister Martin Bereuter zu einer ersten Bürgerversammlung unter dem Motto „Gmuindsreas“ geladen. „Wir möchten die Bürger nicht nur informieren, sondern auch zum Mitgestalten einladen.“ Dies kam gut an und so fanden sich Mitte Mai knapp 90 Sibratsgfäller im Saal der Volksschule ein.