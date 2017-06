Bürger aus Muntlix drohen der Gemeinde mit rechtlichen Schritten

Spätestens jetzt, als Anrainerin Natascha Soursos, bei der 29. öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung von Zwischenwasser im vollbesetzten Saal die Petition „Nutzung“ Frutzdamm eingebracht hatte, ist der Streit zwischen rund 21 Bürgern von Muntlix und den Verantwortlichen der Gemeinde Zwischenwasser fix. Seit dem Hochwasser im August 2005 hat es in Bezug der Nutzung des Frödisch- und Frutzdamm nie so richtig Klargheit gegeben. Die Sanierungsarbeiten nach dem Hochwasser vor 12 Jahren hat für die Bürger entlang des Frutz- und Frödischdamm doch eine Rückverbauung erbracht, die rund insgesamt 2100 Quadratmeter Fläche ging laut der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch und Zwischenwasser Bürgermeister Kilian Tschabrun ins Eigentum der Gemeinde über. Das Problem für die verägerten Bürger im Muntlinger Ortsteil Zinken ist es, dass der Frutz- und Frödischdam mittlerweile von der Gemeinde als Naherholungszone und Spielplatz angepriesen und sogar als Wanderweg der Region Vorderland-Feldkirch aufscheint. Vom Muntlinger Steg bis zur Frutzmündung und der Frödisch bis zur Frödischbrücke erfolgt deshalb laut Natascha Soursos eine verstärkte Nutzung des Bereiches durch Fußgänger, Fahrradfahrer und sogar Mopedfahrer sowie Reiter. „Vor zwei Jahren wurden 30 Personen in der Stunde gezählt, momentan sind es in 15 Minuten schon die gleiche Anzahl an Menschen. Hinzu kommt Lärm, Verschmutzung, Verlust der Privatsphäre. Umnutzung von einer Schutzzone zu einem offiziellen Wanderweg wurde mit den Anrainern nie abgesprochen und wird von uns nicht geduldet. Den Anrainern wurde mehrmals öffentlich zugesagt, dass der Damm ein Schutz ist und kein Weg“, so Soursos. Sollte darauf beharrt werden, dass weiterhin als Naherholungsgebiet ohne die Zustimmung der Anrainer zu progangieren, werden wir uns rechtliche Schritte überlegen“, fügte Soursos abschließend hinzu. Entsprechende Maßnahmen und Richtigstellung in den Medien, keine Bewerbung als Naherholungsgebiet, entsprechende Zäune bzw. abgeschlossene Tore, keine Ausschilderung als Wanderweg, regelmäßige Kontrollen sind die Forderungen der Anrainer. Eine detailierte Dokumentation für alle Anrainer der Frutz und Frödisch, wie es zur Abtretung der privaten und ersessenen Grundstücke kam ist eine weitere Forderung. „Das Thema Nutzung Frutzdamm beschäftigt die Gemeinde seit vielen Jahren. Die Nutzung ist klar. Wir werden vorerst gar nichts unternehmen, aber eine einvernehmliche Lösung wird schnellstens angestrebt. Eventuell auch auf Kompromisse eingehen. Gemeinsam an den Tisch zu sitzen wäre sinnvoll“, sagt Zwischenwasser Vizebürgermeister Daniel Bösch. Am Montag, 3. Juli um 19 Uhr wird Rene Mathis, Vorsitzender der Projektgruppe Verkehr, mit den Mitgliedern vom Gemeindevorstand die beiden Dämme vor Ort besichtigen und mit den Anrainern Gespräche führen.

In der Fragestunde kritisierte Anrainer Josef Zech den großen Lärm am Frutzdamm nach 22 Uhr und das relativ große Feuer. Dem Bruder von Bürgermeister Kilian Tschabrun droht wegen eine Besitzstörungsklage von mehr als 200 Euro.

Zwischenwasser Bürgermeister Kilian Tschabrun: „Die etwa 2000 Quadratmeter Fläche vom Frutz- und Frödischdamm sind im Besitz der Gemeinde Zwischenwasser. Das Naherholungsgebiet soll frei zugänglich sein und soll auch so bleiben. Diese Drohungen der Anrainer vom Damm sind nicht nachvollziehbar. Den Jugendlichen soll das Naherholungsgebiet als Freizeitaktivität möglich sein. Der Dank gilt der öffentlichen Hand mit dem Ausbau des Bachbett und dass nach dem Hochwasser die richtigen Maßnahmen getroffen wurden. Ich bin als Anrainer ebenfalls von dieser Situation betroffen. Aber ich vertrete alle Bürger aus Sicht der Gemeinde.“