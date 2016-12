Bürger äußern ihre Sorgen zu Ölzwerk

Diese stellt sich gegen die geplante Ansiedlung der Bäckerei Ölz, die im neu geplanten Betriebsgebiet Buxera auf 45.000 Quadratmetern eine Produktion errichten will. Das Land ist derzeit noch Landesgrünzone, die Gemeinde Weiler möchte dies ändern und bietet andere Flächen als Ersatzflächen an.

Geruch und Verkehr

An die 50 Bürger waren am Montag dabei und es entwickelte sich eine weitgehend sachlich geführte Diskussion. Die Befürchtungen der Projektgegner laufen vor allem in drei Richtungen. So hat man Angst vor der Geruchsbelästigung durch den Großbetrieb und befürchtet auch den Verlust wertvoller Ackerflächen. Und auch die zukünftige Verkehrslösung ist für die Bürger ein Thema. Die Gemeinde werde die Verkehrssituation prüfen, sobald die Umwidmung erfolgt sei. Zudem betont Summer die Wichtigkeit der Steuereinnahmen, die die Ansiedlung für die Gemeinde bedeuten würde.

Die Bürgerinitiative kämpft jedenfalls weiter. Für den 6. Jänner wird eine „Menschenkette“ am geplanten Standort angekündigt.