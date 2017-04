Bühne frei für die SSV Schoren Jugend

Dornbirn. Auch an diesem Wochenende gab es wieder einen Landesmeistertitel für die Mädchen des SSV Dornbirn zu bejubeln. Die U11, betreut und eingestellt von Anna-Sophie Preg und Valeria Jégénes, ließ den Gegnerinnen praktisch keine Chance. 6:0 Punkte und ein Torverhältnis von 71:19 sprachen eine deutliche Sprache. Angeführt von einer überragenden Viktoria Marksteiner, die zur besten Aufbauspielerin und zur besten Deckungsspielerin des Turniers gewählt wurde, zeigten die Mädchen tollen Kampfgeist in der Defensive und schnell vorgetragene Angriffe. Außerdem konnten sich noch weitere drei Spielerinnen im All Star Team des Turniertages eintragen: Nina Matic als beste Torfrau, Laura Mathis als bester linker Flügel und Rebecca Schuster mit den besten Leistungen am Kreis. Die U11-Siegerinnen freuen sich nun auf die Staatsmeisterschaften am 27. und 28. Mai in Niederösterreich.

Auch U14 auf dem Weg zum Landesmeister

Die Vereinskolleginnen der U14 schicken sich an, ebenfalls nach der Landesmeisterkrone zu streben. Jedenfalls wurde mit einem letztendlich deutlichen 27:15 im Halbfinale gegen Feldkirch der vorletzte Schritt in der seit September andauernden Meisterschaft gemacht. Im Finale gilt es dann noch das Team aus Hard zu besiegen.

Für spielerische Glanzlichter sorgte auch die U18 im Vorspiel zur Damenmannschaft.

Die Zuschauer, die nach einem nur knappen Auswärtssieg im Herbst mit einer offenen Partie rechneten, täuschten sich: schon rasch überrollte der Schoren-Junior-Express die größenmäßig weitüberlegenen Steirerinnen. Am Ende leuchtete ein 42:30 von der Anzeigetafel. Mit sieben Volltreffern schrieb Martina Milicevic bei einer geschlossen starken Mannschaftsleistung für die meisten heimischen Tore im Spielbericht an.

Den überaus erfreulichen Großkampftag des SSV in der Messehalle rundete dann noch der glatte Heimsieg der WHA-Damenmannschaft gegen HIB Graz ab. Auch hier konnte die SSV-Jugend glänzen: Elisa Mähr (4 Tore), Adriana Marksteiner (2) und Julia Bohle (2) – alle drei noch für die U16 spielberechtigt – sorgten mit ihrer frechen Spielweise und spektakulären Toren für Szenenapplaus in der vollbesetzten Messehalle.