Bücherei-Spielothek offeriert über 300 neue Medien zur Ausleihe

Lochau. Gut begonnen hat das Jahr 2018 in der Öffentlichen Bücherei-Spielothek der Gemeinde Lochau im Schulzentrum. Die ersten neuen Medien stehen für die Ausleihe bereit.

Neue Bücher und neue Spiele bringen frischen Wind in die Regale. Bilderbücher zum Vorlesen, spezielle Kinderbücher für die jungen Erstleser, spannende Jugendbücher, Romane für die Erwachsenen, die verschiedensten Sachbücher zu ganz speziellen Themen, dazu diverse Zeitschriften, Spiele, CD´s sowie Spiele für draußen – die Auswahl ist riesengroß. Auf die Schüler und Erwachsenen warten die aktuellen und besten Neuerscheinungen aus den Hitlisten. Oft wurden auch besondere „Wünsche“ erfüllt!

Öffnungszeiten der Bücherei-Spielothek im Lochauer Schulzentrum: Montag 16 bis 18 Uhr, Donnerstag 15 bis 18 Uhr und Freitag 16 bis 18 Uhr sowie an Schultagen zusätzlich am Montagvormittag und am Donnerstagvormittag, jeweils von 8 bis 11.30 Uhr.