Bücher und Spiele für Senegal

Dornbirn. Bücherverkauf für einen guten Zweck….so hat es 2010 begonnen, zusammen mit einer kleinen motivierten Kindertrommelgruppe von Natalie Moosmann. Mit dem Erlös konnte sie damals für ein paar Kinder in Senegal ein Schulsemester bezahlen.

Große Tombola

Heute, sieben Jahre später ist aus der Privatinitiative ein Verein geworden, der immer noch einmal im Jahr Bücher plus Spielsachen in guter Qualität (natürlich gebraucht) verkauft. Programmfixpunkt ist mittlerweile auch die große Tombola mit vielen Sofortpreisen – Erkennungsmerkmal der Losverkäufer, die in der ganzen Innenstadt unterwegs sein werden, sind die grünen „Wissen macht Stark“-Shirts. Zudem gibt es selbstgemachte Kuchen in verschiedensten Variationen…. gut eingepackt zum Mitnehmen oder zum Sofortverzehr. Um 10 und um 11 Uhr sorgt die Charity Trommelgruppe MBalinbé mit afrikanischen Trommelklängen für Stimmung in der Europapassage.

146 Schüler gefördert

Der gesamte Erlös aus dem Verkauf sowie alle Spenden gehen 1:1 nach Senegal. Dort warten im Oktober bereits 146 Schüler auf die Obfrau und Vereinsgründerin Natalie Moosmann, die das Schulgeld für 2017/18 in den verschiedenen Schuleinrichtungen vor Ort einbezahlen wird. Zweimal im Jahr reist sie nach Senegal und steht den Schülern zwischen 8 – 22 Jahren mit Rat und Tat zur Seite. Letztes Jahr wurde bereits das vierte Schulgebäude eröffnet und mit dem Kindergartenbau startet der Verein noch heuer. Natalie Moosmann ist beim Bücherflohmarkt am Samstag mit einem Infostand vor Ort. „Gerne informiere ich alle Interessierten über unsere Arbeit im Senegal und darüber, wie sie den Verein hier oder vor Ort unterstützen können. Wir sammeln auch wieder gut erhaltene Schultaschen, die wir den Schülern in MBalling im Oktober übergeben“, so die Obfrau von Wissen macht Stark.

Bessere Chancen

Eine Ausbildung ist für die jungen Menschen im Senegal ein Sprungbrett in eine bessere Zukunft. „Die Schüler sind motiviert und wünschen sich nichts mehr als später eine gute Arbeit zu bekommen. Wer interessiert ist, kann dem Verein mit einer Schülerpatenschaft sehr helfen. Für ausgebildete Schüler stehen die Chancen einen Arbeitsplatz zu bekommen wesentlich höher und mit dem Verdienst können die jungen Leute dann auch ihre eigenen Familien (Kinder) zukünftig unterstützen“, betont Natalie Moosmann.

Weitere Infos: www.wissen-macht-stark.com

7. Bücher- und Spieleflohmarkt für „Wissen macht stark“

am Samstag, 17. Juni 2017

(bei Regen Ausweichtermin 1. Juli 2017)

von 8 Uhr bis 13.30 Uhr

in der Europapassage in Dornbirn (zwischen Modehaus Mango und Bäckerei Mangold)