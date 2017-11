Bücher und Autoren bei „Echses Lesetag“ präsentiert

Beim erstmals durchgeführten Lesetag des Bucher Verlages präsentierten 10 Autoren ihre Neuerscheinungen

Den Anfang machte der Hohenemser Matthias Jäger, der sein Buch „Der letzte Schritt der Vernunft – von Sokrates bis ins 20. Jahrhundert“ vorstellte. Der Jurist, Versicherungsagent und Privatgelehrte beschreibt darin auf rund 540 Seiten in 117 Kapiteln Personen und Ereignisse von Sokrates bis Hitler, von der römischen Republik bis Verdun, die entscheidend bei der Herausbildung des gegenwärtigen kollektiven Bewusstseins der Menschen in Mittel- und Westeuropa waren.

Giuseppe Gracia (St. Gallen) stellte „Der Abschied“ vor, in dem es um islamistischen Terror und die politische Weltanschauung dahinter, aber auch um eine Liebesgeschichte geht. Anton Beck (Zürich) fragt in seiner Traumnovelle „Fern von Flut und Flora“ ob die Zeit linear ist, Jens Dittmar (Balzers, FL) schreibt in seiner Mordgeschichte „Falknis“ vom Aufstieg und Fall eines genialen Erfinders und Dietmar Schlatter aus St. Anton im Montafon beschreibt in „Die Töchter“ zwei Familien, drei Generationen, einen gemeinsamen Lebensweg.