Budget im Zeichen des neuen Pflegeheimes

Koblach. (mima) Der Voranschlag der Gemeinde Koblach für das Jahr 2017 sieht dabei Ausgaben von 11.133.700 Euro und Einnahmen von 10.735.500 Euro vor. Somit steht ein Abgang von 398.200 Euro zu Buche, welcher durch eine Entnahme aus der Haushaltsausgleichsrücklage beglichen wird.

Spielraum wird immer enger

Bei der Budgetrede betonte Bürgermeister Fritz Maierhofer dabei dass der finanzielle Spielraum der Gemeinden immer enger wird. Immer mehr Mittel sind zweckgebunden an Bund und Land zu leisten (Sozialfonds, Flüchtlingshilfe, Spitalsfinanzierung, etc.) und im Fall der Gemeinde Koblach hat diese 2017 wiederum Einnahmenausfälle an Ertragsanteilen und an Bedarfszuweisungen zu verzeichnen. Der Haushalt 2017 ist um rund 11 Prozent niedriger als der Voranschlag 2016 (12,526.200 Euro).

Kostenfaktor Haus Koblach

Einen hohen Kostenfaktor im Budget 2017 stellt dabei die Inbetriebnahme des Sozialzentrums Haus Koblach ab März dar, welcher sich dabei massiv auf das Budget auswirkt. Aber auch für die Zukunft wird das Haus Koblach große finanzielle Anforderungen an die Gemeinde stellen. Ziel ist es daher, das Pflegeheim und die Wohngruppe möglichst bald mit einer Vollbelegung zu führen, um die Betriebsabgänge möglichst zu reduzieren, gibt der Bürgermeister einen Einblick.

Wesentliche Projekte werden umgesetzt

Für das laufende Jahr sind dabei auch wieder wesentliche Projekte in der Gemeinde Koblach vorgesehen. Insgesamt 916.300 Euro fließen dabei in Planungsleistungen für die örtliche Infrastruktur, Gemeindestraßen/Dürnestraße, Einrichtung Haus Soziale Dienste, Heizungssteuerung Mittelschule, Grabeninstandhaltungen, Rettungszentrale Hohenems, Frutzkonkurrenz und die Gruppenwasserversorgung. Die Haushaltsausgleichsrücklage wird am Ende des Jahres 2017 rund 2,116 Millionen Euro ausmachen und die Verschuldung der Gemeinde und der GIG wird Ende 2017 voraussichtlich 5,934.700 Euro betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung reduziert sich somit zum Ende des Jahres auf voraussichtlich 1.271 Euro/Einwohner. „Der finanzielle Spielraum der Gemeinden – auch von Koblach – wird immer geringer. Das Budgetjahr 2017 ist bestimmt von der Eröffnung und dem Start des Betriebes beim Pflegeheim Haus Koblach und den betreuten Wohnungen”, so Bürgermeister Maierhofer zum Budget, welches gegen zwei FPÖ-Stimmen mehrheitlich beschlossen wurde.

Besseres Ergebnis für 2016 als gedacht

Positiv konnte der Bürgermeister aber auch auf das vergangene Jahr zurückblicken. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 fällt nach neustem Stand besser aus als angenommen und der Überschuss wird nicht wie im Voranschlag 2016 ausgewiesen 37.200 Euro, sondern voraussichtlich 340.000 Euro betragen. Dies ist u.a. auf Mehreinnahmen an Kommunalsteuer (100.000 Euro) sowie auf den bei der Budgetierung 2016 noch nicht bekannten Entlastungsbeitrag des Landes zum Sozialfond (88.000 Euro) zurückzuführen.