Budapest würdigt Filmheld Bud Spencer mit Bronze-Statue

Mit einer Bronze-Statue hat Budapest dem verstorbenen Italo-Western-Helden Bud Spencer die Ehre erwiesen. Am Samstagabend wurde das Standbild in der ungarischen Hautstadt vor Fans und Lokalpolitikern enthüllt. Das Werk der Künstlerin Szandra Tasnadi ist noch größer und noch schwerer als der echte Spencer: Es misst 2,40 Meter und bringt mehr als 500 Kilo auf die Waage.

Spencers Tochter Cristina Pedersoli war bei der Einweihung dabei. Sie zeigte sich gerührt: “Die Statue wird ihm gerecht: Er war groß an Statur, groß in seinem Herzen, groß in seiner Leidenschaft.”