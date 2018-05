Buchstaben im Wald - Lesewanderweg

Die Sonnigerleben-Gemeinde Doren eröffnet am Freitag, 25. Mai ab 9 Uhr auf dem Dorfplatz eine Besonderheit inmitten der Natur: Einen Lesewanderweg für Natur-Forscher/innen und Rätselfreunde.

Wandern mit Kindern scheitert oft an der Frage, wie sehr sich der Nachwuchs motivieren lässt, eine Strecke in der Natur zu absolvieren. Die Gemeinde Doren hat sich dazu etwas Besonderes einfallen lassen.

Ein gemütlicher Rundweg, der hinter dem Gemeindeamt startet, führt durch schattige Waldwege über eine Anhöhe mit herrlichem Weitblick bis zum gemütlichen Ausklang auf einer der Sonnenterrassen in den Ort zurück. Unterwegs warten Spiel, Rätsel und philosophische Fragen auf die Entdeckerinnen und Forscher jeden Alters. Um die Fragen auf dem dazu gehörenden Rätselfolder lösen zu können, gilt es, die richtige Perspektive zu finden – ein durchaus probates Mittel auch für andere Lebensaufgaben. Der Weg dauert auch mit Kindern nur etwa 1, 5 Stunden, ist geeignet ab 6 Jahren und fordert Kinder wie Erwachsene heraus, sich mit der Natur auseinanderzusetzen. Dabei lernen die Kinder das genaue Sehen und müssen sich, um die Antwort zu finden, schon mal auf den Boden legen.

Viele Freiwillige haben sich ebenso an der Umsetzung in der Natur beteiligt wie Vereine, Bauhof und heimische Handwerksbetriebe. So gelingt das Miteinander, das die Gemeinde schon immer prägt und macht den Erlebnis-Wanderweg zu einem gemeinsamen Projekt.